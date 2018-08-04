Yol Durumu
  1. Dikkat! Yüzde yüze yaklaştı

Kasapların başkanından uyarı: Kurban etini kesinlikle poşete koymayın

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, kesim yapıldıktan sonra etlerin kesinlikle poşete konulmaması gerektiğini söyledi. Yardımcı, geçen yıl kurban kesildikten sonra parçalanması ve muhafazasındaki yanlış uygulamalar nedeniyle yüzde 25'e yakın et zayiatı olduğunu kaydetti.

Kurban kesecekler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde belediyeler tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve kurbanlık satışının başladığını açıkladı.

  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 14:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar