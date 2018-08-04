Kasapların başkanından uyarı: Kurban etini kesinlikle poşete koymayın

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde belediyeler tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve kurbanlık satışının başladığını açıkladı.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde belediyeler tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve kurbanlık satışının başladığını açıkladı.
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