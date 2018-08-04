Atatürk Havalimanı'nda uçuşlarda gecikme yaşanıyor



Atatürk Havalimanı'nda yaz sezonundaki yoğunluk nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Havayolu şirketleri için yaz sezonunu en yoğun olduğu Ağustos ayında uçaklardaki doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken seferlerde zaman zaman gecikmeler oluyor. Haftasonu tatilinin başlangıcıyla İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları senenin en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

HAVADA VE KARADA UZUN KUYRUKLAR

İniş yapacak olan uçaklar havada kalkış yapacak olan uçaklar ise yerde uzun kuyruklar oluşturdu. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan bazı uçaklar bağlantılı seferlerin yoğunluktan dolayı gecikmesi nedeniyle transit yolcularını bekledi. Öte yandan Avrupa Hava sahasındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen uçaklar 25 ile 55 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapıyor.