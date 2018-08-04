Harvard’ı bitirdi

ATV'DE izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışması, yine seyircileri ekrana kilitledi. Yarışmaya damga vuran isim ise İstanbul ��niversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erman Gören'di. Yarışmacı kariyerini anlata anlata bitiremedi. Bir yıl boyunca Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırmalar yaptığını ve çok sayıda ilgi alanlarının olduğundan bahsetti. Daha sonra yarışmaya geçildi. Gören'e, "Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar?" sorusu yöneltildi. Gören, doğru cevap olan "Kollarını göğüste bağlayıp" yerine "Tek ayak üstünde durup" diyerek ilk soruda elendi.
'ÇOK GARİP SORU'
Şaşıran yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden çiçek olsunlar ki? Böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" demekle yetindi.
EMSALSİZ YARIŞMACILAR
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bazı yarışmacılar, azimleriyle hafızalara kazındı. İlkokul mezunu Emsal Tekin ile Ümmiye Gürbüz, 30 bin lira kazanarak, ilk soruda elenen eğitimli gençlere taş çıkarttı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Yarışmaya çok havalı başlayan ancak ilk soruda elenen akademisyen Erman Gören, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
■ Kariyerini bitirdi.
■ Türk kültüründen uzaksın işte.
■ Ukalalığın sonu...
■ Hayat okulunu başka bir şey işte...
■ Sen profesör olsan ne olur.
■ Aman Harvard duymasın.
■ Kim onun yerinde olmak ister!
■ Şakasın sen....
■ Pes artık.
■ Soru işareti yaratan akademisyen!
■ Kamera şakası...
'ÇOK GARİP SORU'
Şaşıran yarışmacı, "Çok garip geldi soru. Neden çiçek olsunlar ki? Böyle bir şey duymadım. Sadece bir metaforu soruyorlar sandım. Çiçeklerin tek ayağı olduğu için bu cevabı verdim" demekle yetindi.
EMSALSİZ YARIŞMACILAR
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan bazı yarışmacılar, azimleriyle hafızalara kazındı. İlkokul mezunu Emsal Tekin ile Ümmiye Gürbüz, 30 bin lira kazanarak, ilk soruda elenen eğitimli gençlere taş çıkarttı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Yarışmaya çok havalı başlayan ancak ilk soruda elenen akademisyen Erman Gören, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
■ Kariyerini bitirdi.
■ Türk kültüründen uzaksın işte.
■ Ukalalığın sonu...
■ Hayat okulunu başka bir şey işte...
■ Sen profesör olsan ne olur.
■ Aman Harvard duymasın.
■ Kim onun yerinde olmak ister!
■ Şakasın sen....
■ Pes artık.
■ Soru işareti yaratan akademisyen!
■ Kamera şakası...
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