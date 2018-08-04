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Eve giren , kafesteki muhabbet kuşunu yedi

'de akılalmaz olay! Denizli'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki , kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi. Dehşete düşen ev sahipleri kafesi kapatıp, hemen itfaiyeye haber verdi.

Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi
DHA'nın haberine göre, Babadağ ilçesinde yaşayan Eşref Kaba'ya ait eve giren, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki , masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi. Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine, kapağı açık olan kafese baktıklarında, korkuya kapıldı. Çünkü ev sakinleri kafesin içine giren yılanın ağzında, telef olmuş muhabbet kuşunu gördü. Kaba, itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını da kapattı. Eşref Kaba, yılanın kuşu yeme anını, cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp, doğaya bıraktı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 19:39
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