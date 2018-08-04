Kocaeli'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı.
Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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