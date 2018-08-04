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... 'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

... Bugün saat 16.30 sıralarında, Akhisar- karayolunun 5'inci kilometresinde Kavşağı'nda meydana geldi. Otobüsün devrilmesi ile yaşanan da 1 kişi öldü 24 kişi yaralandı

Manisada yolcu otobüsü devrildi

'nden 'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı.

Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 20:58
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