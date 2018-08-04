Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDEKİ HAVA DURUMU