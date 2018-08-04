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'ta korkutan

'ta sabah saatlerinde bir meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanırken can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraşta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.09'da merkez üssü 'ın Andırın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. in 14,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 13:35
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