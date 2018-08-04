Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.09'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanırken can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Kahramanmaraş , deprem
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