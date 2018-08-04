Günümüzde sıkça görülen çikolata kisti rahatsızlığına her 10 kadından birinde rastlanıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, ağrılı adet ve cinsel ilişkinin, bu hastalığın en önemli belirtisi olduğunu söylüyor. Kadınlarda kısırlığa neden olan bu hastalığın tekrarlama riski ise yüzde 20-40 arasında değişiyor. Prof. Dr. Dursun "Tekrarlama olmasın diye hasta istiyorsa gebelik önerilir. Çünkü gebelikte artan hormonlar kistin küçülmesini sağlar ve tekrarlamayı azaltır" diyor.
Adı tatlı kendisi acı
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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