Yol Durumu
  1. Tane tane mutluluk
  2. Böğürtlenle unutma

Adı tatlı kendisi acı

Adı tatlı kendisi acı
Günümüzde sıkça görülen kisti rahatsızlığına her 10 kadından birinde rastlanıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, ağrılı adet ve cinsel ilişkinin, bu hastalığın en önemli belirtisi olduğunu söylüyor. Kadınlarda kısırlığa neden olan bu hastalığın tekrarlama riski ise yüzde 20-40 arasında değişiyor. Prof. Dr. Dursun "Tekrarlama olmasın diye hasta istiyorsa gebelik önerilir. Çünkü gebelikte artan hormonlar kistin küçülmesini sağlar ve tekrarlamayı azaltır" diyor.
Etiketler: , ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar