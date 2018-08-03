Tropikal meyvelerden biri olan mango, anavatanı Hindistan'dan dünyaya yayılmaya başlamıştır. Mango meyvesi nerede yetişir dendiğinde akla ilk olarak Afrika, Orta Amerika, Asya ve Güney Amerika gibi tropikal bölgeler gelir. Bu bölgelerde yetiştirilen mangolar Türkiye'ye getirilip burada çok fazla talep gören meyvelerden bir tanesidir. Mangonun vücut için pek çok faydası bulunmaktadır. Canlandırıcı ve sağlık verici özelliğinden dolayı birçok saç bakım ürününde ve cilt bakım ürünlerinde mango esansı yer almaktadır. Mangonun mümkün olduğunca çiğ tüketilmesi, sağlığımız açısından bizlere o kadar yarar sağlayacaktır. Bol miktarda C vitamini, B9 vitamini (folik asit), K vitamini, E vitamini (alfa tokoferol), B3 vitamini (niyasin), B6 vitamini ve A vitamini içeren mango ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve selenyum minerallerini de bulundurmaktadır. Ek olarak daha az miktarda B1 ve B2 vitaminleri, B5 vitamini ile demir, bakır ve çinko minerallerini içermektedir. Bol su bulunduran bu meyve sağlıklı bitkisel yağ asitleri olan omega-3 ve omega-6 için de iyi bir kaynaktır. İşte mangonun faydaları…