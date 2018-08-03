Tropikal meyvelerden biri olan mango, anavatanı Hindistan'dan dünyaya yayılmaya başlamıştır. Mango meyvesi nerede yetişir dendiğinde akla ilk olarak Afrika, Orta Amerika, Asya ve Güney Amerika gibi tropikal bölgeler gelir. Bu bölgelerde yetiştirilen mangolar Türkiye'ye getirilip burada çok fazla talep gören meyvelerden bir tanesidir. Mangonun vücut için pek çok faydası bulunmaktadır. Canlandırıcı ve sağlık verici özelliğinden dolayı birçok saç bakım ürününde ve cilt bakım ürünlerinde mango esansı yer almaktadır. Mangonun mümkün olduğunca çiğ tüketilmesi, sağlığımız açısından bizlere o kadar yarar sağlayacaktır. Bol miktarda C vitamini, B9 vitamini (folik asit), K vitamini, E vitamini (alfa tokoferol), B3 vitamini (niyasin), B6 vitamini ve A vitamini içeren mango ayrıca potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve selenyum minerallerini de bulundurmaktadır. Ek olarak daha az miktarda B1 ve B2 vitaminleri, B5 vitamini ile demir, bakır ve çinko minerallerini içermektedir. Bol su bulunduran bu meyve sağlıklı bitkisel yağ asitleri olan omega-3 ve omega-6 için de iyi bir kaynaktır. İşte mangonun faydaları…
Mangonun faydaları nelerdir? Mangonun sağlığımıza faydaları nelerdir?
Lezzetiyle hepimizin gönlünü kazanan, tropikal meyveler arasında yer alan mangonun anavatanı Hindistan’dır. Sıcak iklimlerde yetişir. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanında yüksek lifli ve antioksidanlar bakımından zengin olması sebebiyle ‘meyvelerin kralı’ olarak da adlandırılmıştır. Peki mangonun faydaları nelerdir? Mangonun sağlığımıza ne gibi faydaları vardır? Mango neye iyi gelir?
Etiketler: Orta Amerika , Güney Amerika , Hindistan , Mangonun , Türkiye , Afrika , kanser
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