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Son dakika: Meteoroloji İstanbul için saat verdi! 3 Ağustos 2018 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika uyarılarında bulundu. Özellikle İstanbul için uyarılar ardı ardına gelirken saat 18.00'e kadar bölgesel yağış beklendiği bilgisi verildi. Ayrıca Meteoroloji 9 il için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava kaç derece? İşte 3 Ağustos 2018 İstanbul hava durumu... 3 Ağustos 2018 Türkiye geneli hava durumu...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeyi, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg'm2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 09:02
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