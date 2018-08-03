Hatay'da eğlenirken 'çakmak gazı' çeken 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Merkez Antakya ilçesinde geçen hafta arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkan Kemal D., iddiaya göre önce enerji içeceği içip ardından çakmak gazı çekti. Bir süre sonra fenalaşan gence baygınlık geçirdiğini düşünen arkadaşları müdahale etti. Kemal D. kendine gelmeyince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Kemal D.'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'ÇAKMAK GAZI KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR'

Hatay Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Başkanı Ahmet Saldıran, son zamanlarda gençler arasında çakmak gazı kullanımın gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi. Gençlerin arkadaş ortamlarında kendini ispatlamak ya da sosyo ekonomik nedenlerden dolayı madde bağımlılığı tuzağına düştüğünü belirten Saldıran, "Çakmak gazı kullanımı bireylerde ani kalp rahatsızlıkları, kalpte ritim bozulmaları, akciğer ve beyne yeterince oksijen gitmemesinden dolayı kusma, bayılma ve hatta çok nadiren de olsa ölümle sonuçlanabiliyor. Anne babalar çok dikkatli olması gerekiyor. Daha açık ve tutarlı bir iletişim kurma yöntemi kullanılmalı. Sigara ve madde kullanımı konusunda gençlere örnek olmaları, madde kullanımı konusunda şüphe duydukları anda çocuklarıyla suçlayıcı ve yargılayıcı bir iletişim kurmak yerine empati ile yaklaşmaları gerekmektedir."

18 YAŞ ALTINA SATIŞI YASAK

18 yaş altındaki bireylere çakmak gazı satışının kanunen yasak olduğunun da altını çizen Saldıran, bu konuda vatandaşlara büyük görev düştüğünü, özellikle satıcıların bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ve 18 yaş altı bireylere çakmak gazı satışı yapanların yaşanacaklardan kanunen ve vicdanen sorumlu olacağını belirtti.