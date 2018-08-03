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Kilo vermek isteyenler nelere dikkat etmeli?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kilo vermek isteyenler nelere dikkat etmeli?

6 yıldır menopozdayım. Ön bölgemde kızarıklık var. İlaçlar, kremler kullandım ama bir türlü geçmedi. Siz ne önerirsiniz?

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 08:31
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