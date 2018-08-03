Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketimi artıyor. Dondurma, içinde bulundurduğu kalsiyum, fosfor ve vitaminlerle birçok hastalığın tedavisini destekliyor. Diyetisyen Cansu Alpaslan, dondurmanın bağışıklık sisteminin dostu olduğunu söyleyerek "Dondurma yüksek kalsiyum içerdiğinden dolayı adet (regli) ağrılarına iyi geliyor" diyor.
Dondurma ağrı kesiyor
Etiketler: dondurma
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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