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ağrı kesiyor

Dondurma ağrı kesiyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tüketimi artıyor. Dondurma, içinde bulundurduğu kalsiyum, fosfor ve vitaminlerle birçok hastalığın tedavisini destekliyor. Diyetisyen Cansu Alpaslan, dondurmanın bağışıklık sisteminin dostu olduğunu söyleyerek "Dondurma yüksek kalsiyum içerdiğinden dolayı adet (regli) ağrılarına iyi geliyor" diyor.
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