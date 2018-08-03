Yeşil çay, badem ve limonun zayıflamada etkili olduğu biliniyor. Dr. Ayça Kaya, günde 2 fincan kahvenin de zayıflamaya yardım edebileceğini söylüyor. Kaya, kahvenin içerdiği kafein, niasin, mikroelementler ve antioksidanlar sayesinde kilo vermeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Kaya, kahvenin metabolizmayı hızlandırdığını ve uzun süre tokluk hissi verdiğini vurguluyor.
Kahve zayıflatıyor
Etiketler: Ayça Kaya , kahvenin , türk kahvesi
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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