Yol Durumu
  1. Dondurma ağrı kesiyor
  2. Kemik erimesine domates

Kahve zayıflatıyor

Kahve zayıflatıyor
Yeşil çay, badem ve limonun zayıflamada etkili olduğu biliniyor. Dr. , günde 2 fincan de zayıflamaya yardım edebileceğini söylüyor. Kaya, kahvenin içerdiği kafein, niasin, mikroelementler ve antioksidanlar sayesinde kilo vermeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Kaya, kahvenin metabolizmayı hızlandırdığını ve uzun süre tokluk hissi verdiğini vurguluyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar