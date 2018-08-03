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En güzel Cuma mesajları! En güzel resimli Cuma mesajları! Cumamız mübarek olsun! -3 Ağustos 2018 Cuma mesajları-

Müslüman aleminin kutsal günlerinden olan Cuma günü yine geldi çattı. Milyonlarca Müslüman her cuma olduğu gibi bu cuma günü de ibadetini yapmak için camilere akın edecek. Ayrıca Müslümanlar kutsal olan cuma gününü birbirlerine mesaj atarak da kutlayacak. Sevdiklerinin cuma gününü kutlamak isteyenler internette en güzel cuma mesajları, en güzel resimli cuma mesajları, 3 Ağustos 2018 Cuma mesajları, mübarek cuma günü kutlama mesajları aramalarını yapmaya başladı. Sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik...

En güzel Cuma mesajları! En güzel resimli Cuma mesajları!

Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen bir cuma günü daha geldi. Bu cuma günü de insanlar camilere akın ederken, sevdiklerinin cuma gününü kutlamak için internette aramalar yapmaya başladı. En güzel cuma mesajları, en güzel resimli cuma mesajları, cuma kutlama mesajları, cuma günü hangi dualar edilir? cuma günü nasıl kutlanılır? cuma günü nasıl ibadet edilir? diye arama yapanlar için bu haberi takvim.com.tr olarak derledik.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 07:08
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