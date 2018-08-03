Diren Rümeysa!

Rümeysa 6 yıl boyunca beyin sapındaki tümörle yaşadı. Tümör patlayınca komaya girdi. Şimdi ise hayata tutunmaya çalışıyor. Antalya'da Hanife ve Mehmet Şahin çitinin biri erkek iki çocuğundan büyüğü Rümeysa Şahin (6), beyin sapında gelişen tümörden habersiz 6 yıl yaşadı. Bu yıl okula başlayan kız, geçen ocak ayında okulda rahatsızlandı. Hastanede MR (Manyetik Rezonansı) çekilen Rümeysa'nın beyin sapındaki tümörün patladığı tespit edildi. Küçük kız tedavi altına alındı.
Anne Hanife Şahin, kızının sınıfta önce başında şiddetli ağrı hissettiğini, ardından bayıldığını söyledi. Şahin, "MR neticesinde beyin sapında tümör olduğunu öğrendik, hemen yoğun bakıma aldılar Beyin sapında patlayan tümörü temizlediler. Tehlikeli bölgede olduğu için tamamı temizlenemedi. Ameliyattan bir süre sonra beynine şant takıldı. Sonra biraz iyileşme görüldü. Ancak birkaç gün sonra yeniden durumu ağırlaştı" dedi. Acılı anne sözlerine şöyle devam etti: "Kızım 6 aydır hasta, 5 ayımız hastanede geçti. Sürekli başında bekliyoruz. Ağır durumu devam ediyor. İyileşmesi için dua istiyorum. Doktorlar tedaviye yanıt verirse düzelebileceğini söylüyor. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri bize destek oluyor. Ziyaret ediyorlar, yardımlarını esirgemiyorlar. Desteğe ihtiyacımız var."
ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI
Anne Hanife Şahin, kızının sınıfta önce başında şiddetli ağrı hissettiğini, ardından bayıldığını söyledi. Şahin, "MR neticesinde beyin sapında tümör olduğunu öğrendik, hemen yoğun bakıma aldılar Beyin sapında patlayan tümörü temizlediler. Tehlikeli bölgede olduğu için tamamı temizlenemedi. Ameliyattan bir süre sonra beynine şant takıldı. Sonra biraz iyileşme görüldü. Ancak birkaç gün sonra yeniden durumu ağırlaştı" dedi. Acılı anne sözlerine şöyle devam etti: "Kızım 6 aydır hasta, 5 ayımız hastanede geçti. Sürekli başında bekliyoruz. Ağır durumu devam ediyor. İyileşmesi için dua istiyorum. Doktorlar tedaviye yanıt verirse düzelebileceğini söylüyor. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri bize destek oluyor. Ziyaret ediyorlar, yardımlarını esirgemiyorlar. Desteğe ihtiyacımız var."
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