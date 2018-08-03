Türkiye'de her 9 kişiden biri böbrek taşı hastalığıyla mücadele ediyor. Yetersiz sıvı tüketimi, aşırı tuzlu beslenme, gereksiz ilaç kullanımı, sigara, sağlıksız yiyecekler böbreklerimize zarar veriyor ve taş oluşumuna zemin hazırlıyor. Özellikle yaz aylarında böbrek taşlarında artış meydana geldiğiri belirten Üroloji Uzmanı Doç Dr. Abdulkadir Tepeler, "Hastalığa karşı günde 2 litre su içmek gerekir. Serinlemek için, gazlı içeceklerden ve hazır meyve sularından uzak durun. Ev yapımı limonata içerek taş oluşumunun önüne geçebilirsiniz" diyor ve ekliyor: Yaz aylarında bol su, ayran, kefir, komposto tüketin. İdrarın asit oranı arttıkça kristallerin kümelenip taş oluşturma oranı artar. Ayrıca idrarda bulunan sitrat, özellikle kalsiyumokzalat kristallerinin oluşumunu engeller. Limon suyu ile alınan sitrat, taş oluşumunu önleyici etki gösterir. Bu nedenle limonata böbrek sağlığı açısından faydalıdır."
Böbreğiniz için limonata için
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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