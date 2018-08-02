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  1. İBB'den Üsküdar-Yamanevler metrosu açıklaması

Son dakika: 'den 'in kıyı kentleri için '' uyarısı

'in kıyı kentlerinde boyunca şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden o bölgeler için 36 saat uyarısı

11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, , ve çevrelerinde yağışın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son yağışlar ve radar görüntüleri dikkate alındığında boyunca bu illerde ani taşkın riski bulunduğu ifade edildi.

Köprü ve menfez gibi yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında taşkın meydana gelebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 17:21
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