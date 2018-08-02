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suyunun faydaları nelerdir? nun sağlığa faydaları nelerdir? Limon suyu neye iyi gelir?

Taze suyu içerdiği antioksidant ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Her sabah bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın ve için.

İşte limon suyundaki sağlık mucizesi!

Sabahları içilen ılık limonlu suyun faydaları saymakla bitmez. Sabah gözünüzü açar açmak gidip su ısıtıcının düğmesine basıyor ve kendinize koca bir bardak kahve hazırlıyorsanız, size önerimiz bu alışkanlığınızı biraz ileri zamana ertelemeniz olacaktır. Sabahları içeceğiniz ılık limon suyu kafein bağımlılığınıza son verecek. Ilık limon suyu içmenin, özellikle de kış aylarında bir çok faydası vardır. Bu harika kafein alternatifini hazırlaması da çok kolaydır: bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 20:01
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