Üsküdar-Yamanevler Metro Hattı bu sabah 06.00'da yeniden hizmete açıldı. Üsküdar-Yamanevler Metro hattı test işlemleri için geçici olarak durdurulmuştu.

KAPALI HAT AÇILDI

Hatta test sürüşü tamamlandı ve hizmete sunuldu. Test sürüşü nedeniyle 9 gün kapalı olan hatta herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Çekmeköy bağlantı hattının ise ileri bir tarihte açılacağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.