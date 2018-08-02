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İBB'den Üsküdar-Yamanevler su açıklaması

Çalışmalar nedeniyle 9 gündür kapalı olan Üsküdar-Yamanevler hattının bu sabah 06.00 itibariyle yeniden hizmete açıldığını açıklayan İBB yetkilileri, Çekmeköy bağlantısının ise ileri bir tarihte faaliyete gireceğini duyurdu.

İBBden Üsküdar-Yamanevler metrosu açıklaması

Üsküdar-Yamanevler Hattı bu sabah 06.00'da yeniden hizmete açıldı. Üsküdar-Yamanevler Metro hattı test işlemleri için geçici olarak durdurulmuştu.

KAPALI HAT AÇILDI
Hatta test sürüşü tamamlandı ve hizmete sunuldu. Test sürüşü nedeniyle 9 gün kapalı olan hatta herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Çekmeköy bağlantı hattının ise ileri bir tarihte açılacağı tarafından duyuruldu.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 15:25
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