Üsküdar-Yamanevler Metro Hattı bu sabah 06.00'da yeniden hizmete açıldı. Üsküdar-Yamanevler Metro hattı test işlemleri için geçici olarak durdurulmuştu.
KAPALI HAT AÇILDI
Hatta test sürüşü tamamlandı ve hizmete sunuldu. Test sürüşü nedeniyle 9 gün kapalı olan hatta herhangi bir sorun tespit edilmedi.
Çekmeköy bağlantı hattının ise ileri bir tarihte açılacağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.