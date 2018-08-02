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Google Earth'te 'tanımlanamayan cisim' bulundu!

Google Earth, Yunanistan'da tanımlanamayan bir cisim keşfetti. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken görüntülerle ilgili birbirinden ilginç komplo teorileri ortaya atıldı.

Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor. Bu seferki komplo teorisyenlerini de haklı çıkartabilecek bir iddia. Zira yakalanan görüntü tüyler ürpertici.

  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 13:54
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