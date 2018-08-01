Suçu ölene attı!

Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktor Ö.Y'nin 'beyaz kod' vermesi üzerine polislerce ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. İfadesi alınan doktor Ö.Y, "Ben hastayı görmeden ilaç yazmayacağımı söyledim. Bana 'yazacaksın' diye bağırdı. Araya giren kapıdaki bir hastaya da bastonla vurmaya kalkıştı. Ben de şahıs dışarı çıkınca 155'i arayıp yardım istedim. Bir süre sonra tekrar bağırarak odaya girdi. Üzerime doğru yürüdü. Tekrar 155'i arayarak, acele etmelerini, sıkıntı yaşadığımız söyledim. Polis geldi ve aldı, olayla ilgim yok. Görevimi yapmamı engelleyen ve üzerime yürüyen, odamı uzun süre işgal ederek, hastalarımın ve benim mağdur olmamıza neden olan, bağırıp, çağırarak, beni korkutan ayrıca şahsımı tehdit eden Yusuf Topal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi. Ailenin avukatı Hicran Akkaya Şenol ise "Yusuf Topal, doktorun odasında dizlerinin üzerine çöküyor, kalp krizinin burada başladığı düşünülüyor. Odanızda dizlerinin üzerine birisi çökerse doktor olarak onu muayene etmez misiniz? Hekim hanımla ilgili şikayetimiz bu yüzdendir" diye konuştu.
Yusuf Topal, eşine ilaç yazdırmak isterken gözaltına alınınca kalp krizi geçirdi.
Polisler biber gazı sıkıp ters kelepçe taktı.
Yusuf Topal, eşine ilaç yazdırmak isterken gözaltına alınınca kalp krizi geçirdi.
Polisler biber gazı sıkıp ters kelepçe taktı.
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