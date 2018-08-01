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e çilekle savaş açın

Selülite çilekle savaş açın
Kadınların korkulu rüyası selülit, can sıkıyor! Portakal kabuğu görünümü ile özellikle yaz aylarında kadınları mutsuz ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gül Erdoğan, lerin şişman ve zayıf hemen herkeste görülebileceğini belirtiyor. Hareketsizlik, sıkı giysiler ve yüksek topuklu ayakkabıların selülite neden olduğunu vurguluyor. Bu görünümden kurtulmak için dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirtiyor. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olan turp, maydanoz, kereviz, çilek ve greyfurt gibi yiyecekler, selüliti önlüyor. Çay, kahve, kola gibi içecekleri tüketmemek gerekiyor.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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