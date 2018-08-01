Kadınların korkulu rüyası selülit, can sıkıyor! Portakal kabuğu görünümü ile özellikle yaz aylarında kadınları mutsuz ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Gül Erdoğan, selülitlerin şişman ve zayıf hemen herkeste görülebileceğini belirtiyor. Hareketsizlik, sıkı giysiler ve yüksek topuklu ayakkabıların selülite neden olduğunu vurguluyor. Bu görünümden kurtulmak için dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirtiyor. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olan turp, maydanoz, kereviz, çilek ve greyfurt gibi yiyecekler, selüliti önlüyor. Çay, kahve, kola gibi içecekleri tüketmemek gerekiyor.
Selülite çilekle savaş açın
Etiketler: selülit
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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