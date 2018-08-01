İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, ilk yurt dışı anlaşmasını Sudan ile yaptı. ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS) ile "trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi"ni de kapsayan "Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi İmza Töreni"ne; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khalid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve İSBAK temsilcileri katıldı