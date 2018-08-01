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tüm Türkiye'de kullanılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, 2010 yılından bu yana kullanılan yaklaşık 30 milyon 'ın tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını açıkladı.

Tüm Türkiyede kullanılacak bir ilk olacak!

İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, ilk yurt dışı anlaşmasını Sudan ile yaptı. ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS) ile "trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi"ni de kapsayan "Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi İmza Töreni"ne; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khalid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve İSBAK temsilcileri katıldı

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 07:09
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