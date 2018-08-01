Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki Eyüp Bapun, geçen yıl yer zemininde kullanılan röntgen makinesinden düşen 'İridyum 192' adlı maddeyi tespihe benzetip cebine koydu. Eyüp, saatler sonra radyoaktif maddeye temas ettiği için rahatsızlandı. Aynı şekilde o maddeye temas eden iki kardeşi de elleri ve gözlerinden yaralandı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Eyüp'ün yaşadığı Arifiye'deki Nebiye Mahallesi'ni karantina altına aldı. Acı olayın ardından GATA'da Bapun'a, 15 ay süresince özel vakum cihazıyla tedavi yapıldı. Yanan derisi kurtarılmaya çalışıldı. Eyüp'ün şansı genç bedeniydi. Kendi dokusundan yapılan doku nakliyle bacakları ve elleri kesilmekten kurtuldu. Ancak hiç aklına getiremeyeceği olay onu yüzde 80 engelli, 18 yaşında da malulen emekli yaptı. Radyasyon yüklü maddeye 2.5 saat temas eden Eyüp sağ elindeki iki parmağını kısmen kaybetti, ayağındaki damarlar koptu ve ayak bileği inceldi.
Radyasyon kabusu
18 yaşındaki genç, tesbih sandığı radyoaktif maddeyi cebine koyunca engelli oldu
Etiketler: Sakarya , radyoaktif madde , radyasyon
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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