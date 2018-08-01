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kabusu

18 yaşındaki genç, tesbih sandığı yi cebine koyunca engelli oldu

Radyasyon kabusu
Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki Eyüp Bapun, geçen yıl yer zemininde kullanılan röntgen makinesinden düşen 'İridyum 192' adlı maddeyi tespihe benzetip cebine koydu. Eyüp, saatler sonra ye temas ettiği için rahatsızlandı. Aynı şekilde o maddeye temas eden iki kardeşi de elleri ve gözlerinden yaralandı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Eyüp'ün yaşadığı Arifiye'deki Nebiye Mahallesi'ni karantina altına aldı. Acı olayın ardından GATA'da Bapun'a, 15 ay süresince özel vakum cihazıyla tedavi yapıldı. Yanan derisi kurtarılmaya çalışıldı. Eyüp'ün şansı genç bedeniydi. Kendi dokusundan yapılan doku nakliyle bacakları ve elleri kesilmekten kurtuldu. Ancak hiç aklına getiremeyeceği olay onu yüzde 80 engelli, 18 yaşında da malulen emekli yaptı. yüklü maddeye 2.5 saat temas eden Eyüp sağ elindeki iki parmağını kısmen kaybetti, ayağındaki damarlar koptu ve ayak bileği inceldi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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