Mideyi şişirdi

Antalya'da üniversiteli Ceren Yılmaz (21), bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yedi. Yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaşan Yılmaz, 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı. Minyon yapısı nedeniyle 200 çöp şiş yiyemeyeceği düşünülen 40 kiloluk Ceren, yarışmaya alındı.
5 AY BEDAVA YEMEK
Restoran sahibi İlyas Demir, "200 şişi yersen sana 4 ay değil, 5 ay boyunca ücretsiz yeme hakkı vereceğim. Bu konuda garanti veriyorum" dedi. 4 kilogramlık kuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyen Ceren'in kilosu, içtikleriyle birlikte 47'e ulaştı. Yarışmayı kazanan genç kız, "Herkes 'yapamazsın' dedi. Ama ben kendime güveniyordum, başardım. Şişler önüme konulduğunda hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Midem çatlar mı diye çok korkmuştum ama iyiyim" ifadelerini kullandı.
5 AY BEDAVA YEMEK
Restoran sahibi İlyas Demir, "200 şişi yersen sana 4 ay değil, 5 ay boyunca ücretsiz yeme hakkı vereceğim. Bu konuda garanti veriyorum" dedi. 4 kilogramlık kuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyen Ceren'in kilosu, içtikleriyle birlikte 47'e ulaştı. Yarışmayı kazanan genç kız, "Herkes 'yapamazsın' dedi. Ama ben kendime güveniyordum, başardım. Şişler önüme konulduğunda hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Midem çatlar mı diye çok korkmuştum ama iyiyim" ifadelerini kullandı.
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