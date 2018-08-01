Mideyi şişirdi

üniversiteli(21), bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yedi. Yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaşan Yılmaz,değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı. Minyon yapısı nedeniyle 200 çöp şiş yiyemeyeceği düşünülenyarışmaya alındı.Restoran sahibi İlyas Demir,dedi. 4 kilogramlıkkuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyenCeren'in kilosu, içtikleriyle birlikte47'e ulaştı.ifadelerini kullandı.