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Iowa’da kayıp paniği yaşanıyor

Iowa’da kayıp paniği yaşanıyor
ABD'nin Iowa eyaletinde son 10 günde 48 kişinin kaybolması büyük bir endişeye yol açtı. Iowa Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) kaybolanlar arasında çok sayıda kişinin kendi rızasıyla gitmiş olabileceğine dikkat çekti. Açıklamada, "Kendi bölgemizde çok fazla etkinlik var ve etrafınızda her zaman tanımadığınız insanlar olacaktır. Tanımadığınız insanları fark etmemeniz bir kayba neden olabilir. Bu konda uyanık olmak gerekir" denildi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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