Kadına yönelik şiddet haberlerine yenisi eklendi. Zonguldak'ta üniversite öğrencisi olan Sıla Bayram (24), arkadaşlarının evine gitti. Burada arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı C.K.'nin davranışlarından rahatsız olup evden ayrılmak istedi. Ancak genç adam, Bayram'ın evine gitmesine izin vermeyerek kapıyı kilitledi. Bayram, kavga ettiği C.K.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanarak evden gitti. Ancak C.K., yola çıkan genç kızı takip etti. C.K. ardından genç kızı darp ederek zorla aracına bindirdi. Daha sonra darp etmeyi sürdürdüğü Bayram'ı aracından atarak olay yerini terk etti. Genç kız, polisi arayarak yardım istedi. Gözaltına alınan C.K. ifadesinin ardından salıverildi. Bayram, talep etmesine rağmen şüpheliye, evine ve kendisine karşı uzaklaştırma cezası verilmediğini ifade etti. Bayram, "Bana ağza alınmayacak küfürler ve tehditler etti. Ben tedbir kararı istedim ama hiçbir ses çıkmadı. Tek başına öğrenciyim ve korkuyorum. Evimin penceresini dahi açamıyorum. Uykularımdan sıçrayarak uyanıyorum. Bu benim başıma geldi, bir daha kimsenin başına gelmesin" dedi.
Kabus
Üniversiteli Sıla, tanıştığı genç tarafından dövülüp araçtan atıldı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırgan uzaklaştırma cezası bile almadı...
Etiketler: Zonguldak
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.