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5 telefona el konuldu

’ta 3 yaşındaki ’ın 22 gün önce kaybolmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Evrim’in akrabası olan beş kişinin telefonları incelemeye alındı...

5 telefona el konuldu
10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 3 haftadır ulaşılamadı. Bölgede ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları 22. gününde de devam ediyor. Hava kararana kadar süren çalışmalarda arama köpekleri de kullanılıyor. Alanda yapılan aramanın yanı sıra soruşturma da derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonları jandarma tarafından incelemeye alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize ise rastlanamamıştı. 'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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