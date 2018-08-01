5 telefona el konuldu

10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 3 haftadır ulaşılamadı. Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları 22. gününde de devam ediyor. Hava kararana kadar süren çalışmalarda arama köpekleri de kullanılıyor. Alanda yapılan aramanın yanı sıra soruşturma da derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonları jandarma tarafından incelemeye alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize ise rastlanamamıştı. Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize ise rastlanamamıştı. Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ve baba Burhan Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada bazı kişilerin de ifadelerine başvurulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.