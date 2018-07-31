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Yüzen Saray'la geldi gitti

Yüzen Sarayla geldi gitti
11 gündür Ege kıyılarında olan Amerikalı milyarder 'a ait lüks yat 'Queen Miri', dün Kuşadası'nda marinaya yanaştı. Lüks yata 1 milyon liralık yani 176 bin ton yakıt ikmali yapıldı. Ardından yaklaşık 4 saat marina açıklarında bekleyen Sheldon Adelson'a eşi Miriam ve yakın dostlarının eşlik ettiği belirtildi. 'ta kumarhaneleri, otel zinciri, İsrail ve Amerika'da gazeteleri bulunan Adelson'un kişisel serveti yaklaşık 44 milyar dolar. Adelson, ayrıca ABD Başkanı 'a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.



92 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki mega yatın haftalık kirası 10 milyon lira. Mega yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor.
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