Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber! 2018 EYT sorunu çözülüyor mu? Emeklilikte yaş problemi ortadan kalkıyor mu?

Milyonlarca kişi emekli olma hayaliyle yıllarca çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ise her fırsatta problemlerini dile getiriyorlar. Vatandaşlar emeklilikte yaş sorunu ne olacak? Emekli olmak için kaç yaşına kadar çalışmalıyım? Kaç yaşında emekli olabilirim? gibi sorulara cevap arıyorlar. Özellikle sigorta prim gününü doldurmuş ama emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyen adaylar EYT meselesi konusundaki son dakika düzenlemeleri bekliyorlar. Prim gününü doldurmuş olmasına rağmen yaşı dolmadığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi 2018'de emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemelere gözlerini çevirmiş durumda. Peki ama 2018'de EYT sorunu çözülüyor mu? EYT için kanun teklifi mi var? Emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak? EYT problemi ne zaman çözüme kavuşacak? EYT ile ilgili yeni düzenleme var mı? Erken emeklilik için ne yapmak gerekir? Kaç yaşında emekli olurum? gibi soruları aratan vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri bekliyorlar. İşte erken emeklilik ve EYT hakkındaki son gelişmeler...