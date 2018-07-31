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Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber! 2018 EYT sorunu çözülüyor mu? Emeklilikte yaş problemi ortadan kalkıyor mu?

Emeklilikte yaş problemine takılan yüz binlerce vatandaş için son dakika gelişmesi var. Yüz binlerce çalışanın beklediği emeklilikte yaş probleminin (EYT) ortadan kaldırılması için yeni düzenleme önerisi tekrardan gündeme geldi. Emeklilikte yaş problemi için MHP TBMM'ye kanun teklifi sundu. Peki ama emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunu çözülüyor mu? 2018 emeklilikte yaşa takılanların problemi son mu buluyor? Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber ne zaman gelecek? İşte yüz binlerce emeklilikte yaşa takılan çalışanı ilgilendiren o gelişme...

Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber!

Milyonlarca kişi emekli olma hayaliyle yıllarca çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ise her fırsatta problemlerini dile getiriyorlar. Vatandaşlar emeklilikte yaş sorunu ne olacak? Emekli olmak için kaç yaşına kadar çalışmalıyım? Kaç yaşında emekli olabilirim? gibi sorulara cevap arıyorlar. Özellikle sigorta prim gününü doldurmuş ama emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyen adaylar EYT meselesi konusundaki son dakika düzenlemeleri bekliyorlar. Prim gününü doldurmuş olmasına rağmen yaşı dolmadığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi 2018'de emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemelere gözlerini çevirmiş durumda. Peki ama 2018'de EYT sorunu çözülüyor mu? EYT için kanun teklifi mi var? Emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak? EYT problemi ne zaman çözüme kavuşacak? EYT ile ilgili yeni düzenleme var mı? Erken emeklilik için ne yapmak gerekir? Kaç yaşında emekli olurum? gibi soruları aratan vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri bekliyorlar. İşte erken emeklilik ve EYT hakkındaki son gelişmeler...

  • 31 Temmuz 2018, Salı 07:12
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