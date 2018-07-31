Yüreğimize oturdu

Konya'dan gelen haber, yüreğimize yaktı. Olay, Selçuklu İlçesi'ndeki bir inşaatta yaşandı. İnşaatta bekçilik yapan Yahya Gökçe (63), geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede oturmaya başladı. Ancak yaşlı adam bir daha sandalyeden kalkamadı. Dün sabah işe giden inşaat işçileri, Gökçe'yi sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde görünce paniğe kapıldı. İşçiler yaşlı adamı uyandırmaya çalıştı. Ancak Gökçe, uyanmadı. İşçiler hemen 112'yi ve polisi aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini saptadı. Cesedi sandalye üzerinde otururken bulunan yaşlı adamın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



