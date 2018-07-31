Sahilde yer kavgası, hastanede sonlandı. Ortalığı savaş alanına çeviren olay, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde önceki akşam yaşandı. Küçük Kumla Sahili'ndeki bir kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavgaya gruptakilerin yakınları da katılınca ortalık iyice karıştı. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine vurmaya başladı. Taraflar daha sonra ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri, birbirlerine fırlattı. Çevredeki vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine giden güvenlik güçleri, tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Polis, yaralanmalarına rağmen birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı. Kavga sırasında her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yersiz kavga
Gemlik sahilindeki bir kafeye oturmak isteyen 2 grup, yer meselesi yüzünden birbirine girdi. Sopa, şişe ve taburelerin kullanıldığı kavga, hastanede bitti...
Etiketler: Bursa
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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