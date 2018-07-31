Tu'rö'rıst

Alkollü adam dehşet saçtı. Tartıştığı turist kafilesinin otobüsünü yakmaya çalıştı. Otel görevleri ve diğer müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı. Akıllara durgunluk veren olay dün Aydın Kuşadası'nda yaşandı. Otelde konaklayan Ş.A., alkol aldı. Bir süre sonra kendinden geçti. Kente gelen Sırp kafileyle tartıştı. Ortalık karıştı. Genç adam, otel görevlilerince dışarı çıkarıldı. Bu durumu kabullenemeyen Ş.A., yakındaki akaryakıt istasyonuna gitti, benzin aldı. Benzini 2 bira şişesine doldurdu. Ş.A., yaptığı molotof kokteylini turistlerin taşındığı otobüse fırlattı. Büyük paniğin yaşandığı olayra, otel çalışanları ile çevredekiler, duruma anında müdahale ederken, alevler, otobüse sıçramadan söndürüldü. Şüpheli,0 polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ş.A. aldığı alkolün etkisiyle daha da öfkeledi. Soluğu benzin istasyonunda aldı. Molotof kokteyli yapıp otobüse fırlattı.
Ş.A. aldığı alkolün etkisiyle daha da öfkeledi. Soluğu benzin istasyonunda aldı. Molotof kokteyli yapıp otobüse fırlattı.
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