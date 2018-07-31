Kurban Bayramı (2018) tatil süresi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ��brahim Kalın gündeme dair yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Kalın Kurban Bayramı'na dair de önemli açıklamalarda bulundu. Peki milyonlarca vatandaşın beklediği Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamu çalışanları bayramda kaç gün tatil yapacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili hangi tarihler arasında? Kurban Bayramı'na dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...