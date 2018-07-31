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... tatili kaç gün? 2018 Kurban Bayramı'nda resmi tatil kaç gün olacak?

Tatil hazırlıklarına başlayan çalışanlar gözünü 2018 na çevirdi. Peki bu sene Kurban Bayramı 9 yıl resmi tatil olacak mı? Özellikle memurların merak ettiği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklamaları gelemeye devam ediyor.... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı" dedi

Son dakika... Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı!

Kurban Bayramı (2018) tatil süresi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ��brahim Kalın gündeme dair yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Kalın Kurban Bayramı'na dair de önemli açıklamalarda bulundu. Peki milyonlarca vatandaşın beklediği Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kamu çalışanları bayramda kaç gün tatil yapacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili hangi tarihler arasında? Kurban Bayramı'na dair merak ettiğiniz her şey haberimizde...

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 18:31
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