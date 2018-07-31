Çağımızda her toplumda yaygın bir şekilde rastlanan Kansızlık, genel olarak hemoglobin seviyesinin normalin altında seyretmesiyle birlikte oluşum gösteren kan hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Büyük ya da küçük fark etmeksizin her yaş aralığına sahip kişilerde meydana gelen ve çoğunlukla demir minerali eksikliğinden yahut vitamin eksikliğinden kaynaklı olan Kansızlık halinde, kanda olması gerekenden daha az miktarda alyuvar ya da diğer adıyla sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaktadır. Bu durum söz konusu olduğunda, kişilerin gündelik hayatında sorun teşkil eden ve kimi durumda tehlike arz edebilen bir yapıda kendini göstermektedir. Ancak sağlıklı ve temel gıdaların tüketimine özen gösterildiği takdirde Kansızlıktan önüne geçebilmek mümkün. Peki, yetersiz beslenmeye bağlı olarak vücudun ihtiyacı olan gıdaları alamaması sonucunda karşılaşılabilen bir sağlık problemi olan Kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte, Kansızlık için en etkili besinlerin listesi...