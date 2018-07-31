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'ın altyapısından yetişen , sarı kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasarayda sürpriz transfer

geçen sezon Bandırmaspor'da oynayan ile 4 senelik anlaşma sağladı.

Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

2011 yılından bu yana sarı-kırmızılıların çeşitli altyapı kademelerinde görev alan Vatansever, defansif orta saha olarak görev yapıyor. , form durumuna göre Birhan'a şans vermeyi düşünüyor.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 17:12
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