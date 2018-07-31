Kadınların kabusu miyom

ADET düzensizliği, ağrı, kısırlık, düşük... Bu belirtiler, kadınlarda sık rastlanan miyomu işaret ediyor. Jinekolojik bir hastalık olan miyom, üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Kimi zaman belirti bile vermeden sinsice ilerleyen miyomlar, aşırı adet kanamalarını da beraberinde getiriyor. Bu durum, hastada kansızlığa neden oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, genç kızlarda da görülebilen miyomlarla ilgili şu bilgileri veriyor...
SİNSİ İLERLER
Bazı miyonlar, rahim iç zarını bozuyor. Adet sırasında rahimin kasılarak damarları kapatmasına engel olacağından kanamayı artırıyor. Ara kanama yapabiliyor veya adet süresinin uzamasına sebep olabiliyor. Sinsi ilerleyen miyom; kalp çarpıntısı, halsizlik gibi şikayetlere neden oluyor. Bu olumsuzluklar hastada guatr, demir eksikliği gibi rahatsızlıkların olabileceği şüphesi uyandırıyor.
GUATR SANILIYOR...
Şikayetlerine aldanan hasta, ilk olarak bir dahiliye uzma- nına gidi- yor. Ortaya çıkan demir eksikliği ve kansızlık tablosu nedeniyle hastaya kan ilaçları verilebiliyor. Ancak bu durum, miyom sorunu devam ettiğinden tekrarlıyor. Bu nedenle doğru tedavi, miyom hastalığının önüne geçmesinde en önemli adımı oluşturuyor. Özellikle kansızlığı olan hastaların, miyom rahatsızlığının daha dikkatli araştırılması öneriliyor. Çünkü bu hastalarda tedavi çok daha kolay oluyor. Yapılacak küçük çaplı bir operasyon ile miyom alınıyor ve sorun ortadan kaldırılıyor. Hastada kanama azalınca kansızlığı da azalacağı için bir süre sonra demir depoları doluyor ve hastanın kan düzeyi normale geliyor.
TEDAVİ UMUDU!
Prof. Dr. Bülent Berker, miyom tedavisiyle ilgili de önemli bilgiler veriyor. İğne tedavisi ile miyomların küçültüldüğüne değiniyor. Rahimde oluşan bir hastalık olmasından dolayı kadınlarda 'rahmini kaybetme' korkusu olduğunu belirtiyor. "Hastanın üreme kapasitesini koruma isteği de varsa, miyomektomi dediğimiz sadece rahimdeki urun alındığı yani rahmin korunduğu ameliyat yapılmalıdır. Tabii ki de burada cerrahın deneyimi ön plana çıkıyor. Miyomektomi ameliyatı karından, vajinal yolla, laparaskopi ile veya histeroskopi ile yapıyoruz" bilgisini veriyor.
İDRARINI TUTAMAMA EN ÖNEMLİ BELİRTİ
Miyom hastalığı, ufak şikayetler ile belirti veriyor. Hastanın, vücudunda oluşan değişimleri fark etmesi ve vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor. Miyom, kasıkta ağrı yapıyor. Cinsel ilişkide sırasında kadınların sancı çekmesine neden oluyor. İşte miyom hastalığının 5 işareti...
Adet düzensizliği
Sırt, bel ve bacaklarda ağrı
İdrarı tutamama
Kabızlık
Kansızlık, demir eksikliği
Halsizlik ve yorgunluk.
NELER YEMELİ?
Sağlıklı beslenme, hem miyom oluşumunu engelliyor, hem de tedaviyi destekliyor. Uzmanlar, şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
Brokoli, lahana, Brüksel lahanası, domates, elma, ıspanak, pırasa, havuç, tatlı patates, lahana, darı, kahverengi pirinç, karabuğday, çavdar ve yulaf, hayıt otu, deve dikeni, karahindiba kökü, ısırgan otu ve kırmızı ahududu ile yapılan bitki çayları...
SİNSİ İLERLER
Bazı miyonlar, rahim iç zarını bozuyor. Adet sırasında rahimin kasılarak damarları kapatmasına engel olacağından kanamayı artırıyor. Ara kanama yapabiliyor veya adet süresinin uzamasına sebep olabiliyor. Sinsi ilerleyen miyom; kalp çarpıntısı, halsizlik gibi şikayetlere neden oluyor. Bu olumsuzluklar hastada guatr, demir eksikliği gibi rahatsızlıkların olabileceği şüphesi uyandırıyor.
GUATR SANILIYOR...
Şikayetlerine aldanan hasta, ilk olarak bir dahiliye uzma- nına gidi- yor. Ortaya çıkan demir eksikliği ve kansızlık tablosu nedeniyle hastaya kan ilaçları verilebiliyor. Ancak bu durum, miyom sorunu devam ettiğinden tekrarlıyor. Bu nedenle doğru tedavi, miyom hastalığının önüne geçmesinde en önemli adımı oluşturuyor. Özellikle kansızlığı olan hastaların, miyom rahatsızlığının daha dikkatli araştırılması öneriliyor. Çünkü bu hastalarda tedavi çok daha kolay oluyor. Yapılacak küçük çaplı bir operasyon ile miyom alınıyor ve sorun ortadan kaldırılıyor. Hastada kanama azalınca kansızlığı da azalacağı için bir süre sonra demir depoları doluyor ve hastanın kan düzeyi normale geliyor.
TEDAVİ UMUDU!
Prof. Dr. Bülent Berker, miyom tedavisiyle ilgili de önemli bilgiler veriyor. İğne tedavisi ile miyomların küçültüldüğüne değiniyor. Rahimde oluşan bir hastalık olmasından dolayı kadınlarda 'rahmini kaybetme' korkusu olduğunu belirtiyor. "Hastanın üreme kapasitesini koruma isteği de varsa, miyomektomi dediğimiz sadece rahimdeki urun alındığı yani rahmin korunduğu ameliyat yapılmalıdır. Tabii ki de burada cerrahın deneyimi ön plana çıkıyor. Miyomektomi ameliyatı karından, vajinal yolla, laparaskopi ile veya histeroskopi ile yapıyoruz" bilgisini veriyor.
İDRARINI TUTAMAMA EN ÖNEMLİ BELİRTİ
Miyom hastalığı, ufak şikayetler ile belirti veriyor. Hastanın, vücudunda oluşan değişimleri fark etmesi ve vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor. Miyom, kasıkta ağrı yapıyor. Cinsel ilişkide sırasında kadınların sancı çekmesine neden oluyor. İşte miyom hastalığının 5 işareti...
Adet düzensizliği
Sırt, bel ve bacaklarda ağrı
İdrarı tutamama
Kabızlık
Kansızlık, demir eksikliği
Halsizlik ve yorgunluk.
NELER YEMELİ?
Sağlıklı beslenme, hem miyom oluşumunu engelliyor, hem de tedaviyi destekliyor. Uzmanlar, şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
Brokoli, lahana, Brüksel lahanası, domates, elma, ıspanak, pırasa, havuç, tatlı patates, lahana, darı, kahverengi pirinç, karabuğday, çavdar ve yulaf, hayıt otu, deve dikeni, karahindiba kökü, ısırgan otu ve kırmızı ahududu ile yapılan bitki çayları...
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