En şanslı araç

İstanbul Sütlüce'deki bir evin yıkılmasıyla başlayan ihmaller zincirinin son halkası Ümraniye'de yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı saat 09.30 sıralarında yerle bir oldu. Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çöktü. Park halindeki araçlar da çukura yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki duvarın devrilmesiyle toprağa gömülen 3 araç, göçük altından vinçlerle çıkarıldı. Görevliler ise meraklı vatandaşları, "Her an yeni göçük olabilir, meraktan öleceksiniz" diye uyardı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın sahibi olduğunu söyleyen Elif Göncü, "Sinirlerim boşaldı. Çaresizim, bir şey yapamıyorum" dedi.
Araç sahipleri ve meraklı vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izledi.
Araç sahipleri ve meraklı vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izledi.
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