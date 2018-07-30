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'de çöktü araçlar a düştü

'de yapımı devam eden bir inşaatın çöktü. Bazı araçlar inşaat una düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Duvar çöktü araçlar çukura düştü

Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın çöktü. Oluşan a park halindeki 3 araç düşerken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Siteyolu caddesi, üzerinde yapımı devam eden inşaatta istinat duvarı çöktü . Oluşan çukura park halindeki araçlar düştü. Araçların bazıları kayan toprağın altında kalırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cadde trafiğe kapatılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇUKUR 20 METRE DERİNLİĞİNDE

İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.

"CAN KAYBI YOK"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 11:09
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