Ümraniye Siteyolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü. Oluşan çukura park halindeki 3 araç düşerken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Ümraniye Siteyolu caddesi, üzerinde yapımı devam eden inşaatta istinat duvarı çöktü . Oluşan çukura park halindeki araçlar düştü. Araçların bazıları kayan toprağın altında kalırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cadde trafiğe kapatılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇUKUR 20 METRE DERİNLİĞİNDE

İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.

"CAN KAYBI YOK"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.



