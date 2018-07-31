Cankurtaran makinistler!

Denizli'de dün seyir halinde olan TCDD'ye ait yolcu treni, yolun 217. kilometresine geldiğinde makinistler Buharkent- Sarayköy arasında rayların altının aşırı yağış nedeniyle boşaldığını fark etti. Tren son anda durduruldu. Ekipler, kumanda merkezine bildirimde bulunarak yardım istedi. Tren yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi. 205 yolcunun kara yoluyla gönderildiği belirtildi. 709 ve 711 nolu trenlerde seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Raylarda 10 metre uzunluğunda, yaklaşık 70 santim civarında bir boşluğun olduğu belirtildi. Tekirdağ Çorlu'da da benzer bir olay yaşanmış ve 25 yolcu can vermişti.
Aşırı yağış, rayların altının boşalmasına sebep oldu.
Aşırı yağış, rayların altının boşalmasına sebep oldu.
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