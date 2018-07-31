Cankurtaran makinistler!

dün seyir halinde olanTren son anda durduruldu. Ekipler, kumanda merkezine bildirimde bulunarak yardım istedi. Tren yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi. 205 yolcunun kara yoluyla gönderildiği belirtildi.Raylarda 10 metre uzunluğunda, yaklaşık 70 santim civarında bir boşluğun olduğu belirtildi. Tekirdağ Çorlu'da da benzer bir olay yaşanmış ve 25 yolcu can vermişti.Aşırı yağış, rayların altının boşalmasına sebep oldu.