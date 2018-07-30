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Son dakika: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Bölgede bir süredir etkili olan yoğun yağış demiryolunun bazı kesimlerinde rayların altını boşalttı. Ekipler güvenlik nedeniyle Denizli-İzmir arasındaki tren seferlerini durdurdu.

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 21:55
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