Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.
Son dakika: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu
Bölgede bir süredir etkili olan yoğun yağış demiryolunun bazı kesimlerinde rayların altını boşalttı. Ekipler güvenlik nedeniyle Denizli-İzmir arasındaki tren seferlerini durdurdu.
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