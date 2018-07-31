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Bel fıtığı problemi olanlar bu habere dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bel fıtığı problemi olanlar bu habere dikkat

Nafiz Bey, 22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe, huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Bu durum beni çok üzüyor. Gebe kalmadığım için kızmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 08:47
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