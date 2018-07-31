Bel fıtığı problemi olanlar bu habere dikkat

Nafiz Bey, 22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe, huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Bu durum beni çok üzüyor. Gebe kalmadığım için kızmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?