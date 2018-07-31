Nafiz Bey, 22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe, huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Bu durum beni çok üzüyor. Gebe kalmadığım için kızmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?
Bel fıtığı problemi olanlar bu habere dikkat
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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