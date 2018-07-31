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'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

Terme'de iki aracın karıştığı korkunç kazasa 1 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.

Samsunda korkunç kaza! Araç ikiye bölündü

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme'den Ünye istikametine giden Sinan Kırveli idaresindeki 34 BF 6274 plakalı otomobil, Kozluk Kavşağı'ndan yola giriş yapan Mehmet Kalyoncu (71) idaresindeki 52 EY 275 plakalı otomobile çarptı.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 07:38
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