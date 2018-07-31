Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesini heyecanla bekliyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için 1000 TL ikramiye müjdesi verilmişti ve emekliler Ramazan Bayramı'nda bu ikramiyeyi almışlardı. Şimdi ise sıra Kurban Bayramı ikramiyesine geldi. İşte emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar...
Çifte bayram müjdesi! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye kaç lira olacak? 2018 emekli ikramiyesi
Kurban Bayramı ikramiyesi öncesinde yeni emekli olan vatandaşlar çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda alınan 1000 TL emekliye bayram ikramiyesi bu yıl da devam ediyor. Bayram ikramiyesinden faydalanacak olan yeni emekliler bir de 600 liraya varan promosyon ödemesi alacak. Peki, Kurban Bayramı öncesi ne zaman ödenecek ikramiyeler? Çok sorulan emekliye bayram ikramiyesi ödenecek mi, emekliye bayram ikramiyesi ne kadar, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek soruları cevap buluyor. İşte Kurban bayramı öncesi emekliye bayram ikramiyesi detayları...
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