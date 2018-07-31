Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesini heyecanla bekliyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için 1000 TL ikramiye müjdesi verilmişti ve emekliler Ramazan Bayramı'nda bu ikramiyeyi almışlardı. Şimdi ise sıra Kurban Bayramı ikramiyesine geldi. İşte emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar...