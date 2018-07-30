Lise adayı milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sonuçları için gözler MEB'e döndü. Adaylar 2018 LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasını beklerken LGS tercih sonuçlarının nereden ve nasıl sorgulanacağını da merak ediyor. 2018 LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? 2018 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? gibi aramalar yapmaya başlayan adaylar hangi liseye gideceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 2018 LGS tercih takvimiyle ilgili detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS TERCİH SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 1 milyon 200 bin adayın heyecanla beklediği liselere yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama saatine dair herhangi bir bilgi vermesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasına göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih yapanlar sonuçlarını bugün öğrenecek. Bakanlık yerleştirme sonuçlarıyla birlikte liselerin boş kontenjanlarını da ilan edecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise adayları için hem kolejler hem de devlet okullarına nakil dönemi başlayacak. Dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de saat 17.00'ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de açıklanacak. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül'de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonlarında nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül'de açılacak.

YKS SONUÇLARI YARIN

Üniversite adaylarının sınav sonuçları ise yarın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan 2 milyondan fazla üniversite adayı sonuçların açıklanmasının ardından 7-14 Ağustos'ta tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tercih süresi içinde aynı adresten tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. ÖSYM'nin ön kılavuzunda tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağıyla ilgili bir tarih belirtilmiyor.