Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruca 2018 LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Peki ama 2018 LGS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? 2018 LYS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? LGS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? LYS yerleştirme sonucu nasıl sorgulanır? İşte 2018 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları hemen buradan sorgulayabilirsiniz.

MEB VE E OKUL İLE LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA! LYS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) ile Liseye Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için doğru yerdesiniz. MEB ve E Okul üzerinden LGS tercih sonuçları ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

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