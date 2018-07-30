7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen açıköğretim lisesi 3. dönem sınavlarının ardından yüz binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Sınav notlarını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. Öğrenciler 2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖL sınav sonuçları nereden sorgulanır? gibi aramalar yapmaya başladı.

2018 Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden 31 Temmuz Salı günü açıklanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.