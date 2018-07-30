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da ! meslektaşının boğazını keserek öldürdü

'da, bir memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Karakolda dehşet! Boğazını keserek öldürdü

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.

POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SİLAH ARKADAŞLARI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 11:41
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