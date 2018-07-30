Yol Durumu
  1. İstanbul'da fırın bacası tartışması kanlı bitti!

'ın meslekten men cezasını Danıştay onadı

'ın "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" açıklaması nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonrası verilen 15 gün meslekten ihraç cezası Danıştay tarafından onandı.

Üç yıl önceki bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ocak 2015'te Canan Karatay'ı İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay'ın "15 gün meslekten alıkoyma" cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.

Etiketler:
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 08:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar