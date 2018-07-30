Üç yıl önceki bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ocak 2015'te Canan Karatay'ı İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay'ın "15 gün meslekten alıkoyma" cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.