Üç yıl önceki bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ocak 2015'te Canan Karatay'ı İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay'ın "15 gün meslekten alıkoyma" cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.
Canan Karatay'ın meslekten men cezasını Danıştay onadı
Canan Karatay'ın "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" açıklaması nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonrası verilen 15 gün meslekten ihraç cezası Danıştay tarafından onandı.
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